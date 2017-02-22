Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Глава Минюста Украины оценил потери Киева от присоединения Крыма к России в $100 млрд
Украина оценивает ущерб, нанесённый в результате присоединения Крыма к России, в $100 млрд. Об этом заявил министр юстиции страны Павел Петренко.
«Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около $100 млрд», — цитирует Петренко ЛIГА.net.
По его словам, эта сумма ещё будет уточняться.
Ранее источник в правительстве Украины сообщил RT, что украинский Минюст готовит новый иск против России в Европейский суд по правам человека из-за присоединения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Оставить комментарий