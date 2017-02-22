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Украина оценила свои потери от присоединения Крыма к РФ
Россия присоединением Крыма нанесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко. Его слова передает ЛIГА.net.
«Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около 100 миллиардов долларов», — заявил Петренко.
Петренко добавил, что сумма не окончательная и еще будет дополняться. Ряд СМИ ранее сообщил, что минюст Украины готовит новый иск против России в Европейский суд по правам человека. Темой иска станет вхождение Крыма в состав России. Крым стал регионом России в марте 2014 года по результатам референдума.
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