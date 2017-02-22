Украинские националисты начали митинг у Верховной Рады

Около семи тысяч человек принимают участие в митинге у здания Верховный Рады в Киеве. Охрану правопорядка обеспечивают около шести тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Правоохранители будут реагировать на любые проявления неуважения к закону, независимо от статуса и политических взглядов правонарушителей», - отметили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, в акции принимают участие члены националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» *. У митингующих были замечены плакаты с надписями «Все только начинается» и «Банду прочь».