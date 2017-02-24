Трамп пообещал расширить ядерный арсенал США

Об этом он заявил в интервью Reuters.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты отстали в данном вопросе, и он намерен добиться того, чтобы США оказались «на вершине».

Как передает РИА Новости, представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для СМИ 23 февраля заявил, что «США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо».

10 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , комментируя возможность продления Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявил, что Москве и Вашингтону необходимо обменяться актуальной информацией относительно позиций сторон в сфере стратегической безопасности. «У нас был определенный перерыв в диалоге по вопросам стратегической безопасности, поэтому в условиях этого перерыва необходим какой-то взаимный апдейт информации по позициям», — сказал он.