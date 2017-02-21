Климкин подтвердил, что Киев был против заявления в СБ ООН о смерти Чуркина

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, приняла решение не выпускать заявление председательствующей страны в связи с его смертью, ограничившись пресс-релизом. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что постпред Украины Владимир Ельченко , очевидно, действовал по приказу официального Киева, заблокировав заявление по поводу скоропостижной смерти российского дипломата. Украина сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН.

"Наш представитель в ООН господин Ельченко выразил свои соболезнования, а также объявил минуту молчания. Конечно, мы бы хотели выразить соболезнования его (Чуркина) семье, родственникам, ему как человеку. Но мы не считаем, что председательское заявление в сравнении с пресс-релизом, который мы выпустили, было бы правильным", — сказал Климкин журналистам в ООН. "Мы выпустили фактическое заявление, это также позиция Совета Безопасности", — добавил Климкин.

По словам Климкина, Украина не собирается придерживаться в отношении кончины Чуркина позиции "о мертвых либо хорошо, либо ничего".

"Как я говорил, у нас фундаментальные разногласия в политических позициях и в том, как он (Чуркин — ред.) представлял свою позицию. Но это не отводит нас от пути настолько, чтобы не выразить человеческие соболезнования", — заявил Климкин.

Ранее Лавров заявил, что дипломаты Украины поступили "не по-христиански", и их действия находятся "за гранью добра и зла".