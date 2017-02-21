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На Украине завели дело против предложившего план по снятию антироссийских санкций депутата
Фото: Facebook
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Андрея Артеменко, который передал Белому дому план по снятию антироссийских санкций.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке опубликовал копию документа о возбуждении уголовного дела, согласно которому, народный депутат обвиняется в госизмене.
Ранее Артеменко, который представил Белому дому план по заключению мира между Украиной и Россией, рассказал детали своего предложения.По словам депутата, план предусматривает несколько пунктов. Первый — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма "в аренду" России на срок 30–50 лет.
В Кремле, в свою очередь, критически отнеслись к пунктам данного плана.
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