На Украине завели дело против предложившего план по снятию антироссийских санкций депутата

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Андрея Артеменко , который передал Белому дому план по снятию антироссийских санкций.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке опубликовал копию документа о возбуждении уголовного дела, согласно которому, народный депутат обвиняется в госизмене.

Ранее Артеменко, который представил Белому дому план по заключению мира между Украиной и Россией, рассказал детали своего предложения.По словам депутата, план предусматривает несколько пунктов. Первый — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма "в аренду" России на срок 30–50 лет.

В Кремле, в свою очередь, критически отнеслись к пунктам данного плана.