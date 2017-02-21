В Киеве опасаются экологической катастрофы из-за блокады Донбасса

Остановка шахт на неподконтрольной Киеву территории Донбасса грозит экологической катастрофой на всей территории Украины, заявил во вторник министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что, если украинскими властями будет перекрыта линия разграничения в Донбассе, шахты на неподконтрольной правительству Украины территории закроются навсегда.

"Остановка шахт на той территории, в первую очередь, будет грозить экологической катастрофой, поскольку не будет откачиваться вода, на украинской территории", — сказал Насалик в ходе заседания правительства.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины , заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Украинские власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.