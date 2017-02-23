КНДР обвинила Малайзию в «недружественном отношении» в связи со смертью Ким Чен Нама

Власти КНДР обвинили Малайзию в смерти Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына

«Самая большая ответственность лежит на правительстве Малайзии в связи с тем, что на их территории умер гражданин КНДР», — говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Также в КНДР недовольны «недружественным отношением» Малайзии, которая действует по сценарию Южной Кореи в расследовании убийства.

Отмечается, что в Куала-Лумпур будет направлен уполномоченный представитель Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства КНДР стал одним из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама.

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит 14 февраля.