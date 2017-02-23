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КНДР обвинила Малайзию в «недружественном отношении» в связи со смертью Ким Чен Нама
Власти КНДР обвинили Малайзию в смерти Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Самая большая ответственность лежит на правительстве Малайзии в связи с тем, что на их территории умер гражданин КНДР», — говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.
Также в КНДР недовольны «недружественным отношением» Малайзии, которая действует по сценарию Южной Кореи в расследовании убийства.
Отмечается, что в Куала-Лумпур будет направлен уполномоченный представитель Пхеньяна.
Ранее сообщалось, что сотрудник посольства КНДР стал одним из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама.
Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит 14 февраля.
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