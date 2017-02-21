Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко , ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, заявила о решении отказаться от депутатской неприкосновенности.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", — написала Савченко во вторник на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию с соответствующим заявлением.

Пока депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Украинские политики обещали ее отменить, но до сих пор так этого и не сделали.