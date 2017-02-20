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Полиция пришла с обысками в офис Марин Ле Пен
Полиция Франции пришла с обысками в офис лидера "Национального фронта" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, передает Reuters.
Офис политика находится на западе Парижа. По данным агентства, полиция проводит обыски в связи с расследованием о растрате денежных средств Европарламента, которые она, как подозревается, незаконно выплатила членам своей партии.
"Это выглядит, как операция СМИ, целью которой является нарушить ход президентской кампании", - говорится в заявлении на сайте "Народного фронта".
В партии отметили, что обыски уже проходили в офисе и были безрезультатными еще в прошлый раз. "Народный фронт" добавил, что подобным образом хотят навредить кандидатуре Ле Пен на выборах, которая набирает популярность как в первом, так и во втором туре.
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