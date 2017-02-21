Иностранцы получают паспорта ДНР и ЛНР

Несколько сотен иностранных граждан продолжают воевать на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как рассказали «Известиям» донецкие власти, по сравнению с периодом 2014–2015 годов таких людей стало гораздо меньше, но всё же многие остаются. По словам самих ополченцев, Донбасс стал для них домом. Несколько десятков уже получили паспорта самопровозглашенных республик. Граждане Словакии, Чехии, Сербии, Румынии, Испании, Финляндии, Франции и других стран не хотят возвращаться на родину. По их словам, в Донбассе они отдают долг идее борьбы с нацизмом и его реинкарнацией на современной Украине.

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин подтвердил «Известиям», что в обороне Донбасса до сих пор принимают участие добровольцы из западных стран.

— Военные из других стран есть, но уже не в том количестве, как в 2014 и 2015 годах. Сейчас их гораздо меньше. О конкретных цифрах говорить трудно, так как данные постоянно меняются — кто-то приезжает, кто-то уезжает, — отметил Эдуард Басурин.

По словам экс-министра иностранных дел ДНР Александра Кофмана, многие иностранцы хотят воевать на стороне самопровозглашенных республик. Активно набираются добровольцы в 15-й международный батальон.

Как рассказали сами иностранные добровольцы, они не собираются возвращаться на родину, где им может грозить уголовное преследование за участие в военных формированиях непризнанных государств. Они планируют остаться в Донбассе, а многие из них уже получили паспорта ДНР и ЛНР. По словам источника «Известий» в донецких властях, всего выдано уже более 400 тыс. паспортов самопровозглашенных республик, из них несколько десятков паспортов получили добровольцы из Европы.

Как отмечают иностранные добровольцы, паспорт им нужен для полноценной жизни в Донбассе. Никто из них не собирается использовать новый документ для переезда в Россию.

— ДНР для меня стала настоящим домом. Многие из нас здесь нашли смысл жизни, создали семьи. Наши товарищи отдали жизни за свободу донбасского народа. У нас нет причин возвращаться на родину. И после окончания войны мы собираемся остаться, — рассказал доброволец с позывным Роко.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, по словам добровольца с позывным Само, побудила его присоединиться к ополчению ЛНР. Он отметил и стремление «отдать долг» борьбе советского народа, который защищал Европу от нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

— Эта идея объединила бойцов вне зависимости от их политических взглядов, — рассказал «Известиям» иностранный доброволец, пожелавший остаться неназванным.

После обострения ситуации в Донбассе в 2014 году начали формироваться международные отряды. Наиболее известным стал 15-й международный батальон, к которому присоединились граждане не только европейских стран, но и жители США, стран Южной Америки, Африки.

Как отметил руководитель фонда помощи Донбассу «Своих не бросаем» Глеб Корнилов, главным мотивом большинства иностранных добровольцев, вступивших в ряды ополчения, является стремление помочь местным жителям в их борьбе против киевского режима.

— Меня никто не звал на Донбасс и не заставлял туда идти. Я шел туда не за деньгами и славой. Изначально я воевал за идею, мне никто не платил. Теперь же я официально являюсь военнослужащим ДНР, за что, как и все, получаю зарплату (13 800 рублей), — отметил доброволец Само.

По сравнению с 2014 годом, когда на территории ДНР и ЛНР действовали, только по официальным данным, более 1,5 тыс. добровольцев из Западной Европы, количество иностранцев в Донбассе существенно сократилось. Однако оставшиеся добровольцы рассчитывают обосноваться там на долгое время.