Украина придумала новый способ засудить Россию

По словам собеседника телеканала, исковые требования Киева по новому делу составляют несколько сотен миллиардов долларов. Новый иск Украины «коснется событий в Донбассе, которые происходили уже в начале этого года», утверждает источник.

В новом отделе Минюста работают несколько десятков человек. Они фиксируют доказательства неких «преступлений» России в Крыму и Донбассе и опрашивают свидетелей, показания которых должны укрепить позиции страны в Страсбурге. Одновременно идет сбор материалов для подачи заявления в Международный уголовный суд в Гааге.

«Сейчас сбор информации для подачи заявления проводится очень активно, но подать иск можно только после прекращения боевых действий. Планируется, что он затронет действия высшего руководства России», - сказал собеседник RT.

Заведующий кафедрой международного права юрфака МГУ Алексей Исполинов пояснил телеканалу, что украинская сторона делает ставку именно на количество исков, пытаясь задействовать как можно больше судов.

По мнению завкафедрой международного права Дипломатической академии МИД РФ Сергея Егорова, иски Украины не будут иметь серьезных последствий для России, поскольку они в большинстве случаев не соответствуют юрисдикции тех судов, в которые были поданы.