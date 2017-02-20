Оксфордский университет впервые за 700 лет может открыть кампус за рубежом

Оксфордский университет может пойти на нарушение собственной более чем 700-летней традиции и впервые в своей истории открыть кампус за рубежом. Об этом сообщает The Independent. По данным издания, высокопоставленные члены руководства университета на прошлой неделе встречались с представителями властями Франции. По информации издания, стороны обсуждали предложения по финансированию кампуса университета из средств ЕС

Пресс-секретарь Оксфордского университета сообщил изданию, что решения об открытии кампуса пока не принято, однако подчеркнул международный статус вуза. «Окcфорд был международным университетом на протяжении всей своей истории, и он останется открытым миру, невзирая на политический ландшафт», — заявили изданию в пресс-службе.

Планы Франции привлечь ведущие британские вузы в страну на фоне Brexit подтвердил экс-министр образования Франции Жан-Мишель Бланк. По его словам, идея такого шага — символическая: заявить, что «мы хотим строить мосты, и академическая жизнь не зависит полностью от политических проблем».

Ранее представители академического сообщества Великобритании неоднократно подчеркивали, что Brexit может нанести серьезный вред британскому образованию и науке из-за прекращения финансирования университетов по линии ЕС.

Оксфордский университет — одно из старейших учебных заведений в Европе, начавшее свою работу до 1096 года. Университет входит в лигу «старейших университетов» Европы наравне с Кембриджем, Эдинбургским университетом, университетами Глазго и Абердина и др. В 2016 году университет занял 6 место в мире и второе в Великобритании по версии UniPage.