WP: представители КНДР планируют встречу с экс-чиновниками США

Высокопоставленные представители Северной Кореи готовятся встретиться с американскими экс-чиновниками на территории США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что таким образом КНДР хочет наладить контакт с администрацией нового президента США. Подготовка встречи осложнилась за последние восемь дней в свете испытаний баллистической ракеты Северной Кореей и убийства Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына

Аналитики подчеркивают, что вряд ли Пхеньян по итогам переговоров согласится застопорить свои разработки программы вооружения. Однако, пишет газета, потенциальная встреча может стать "лучом надежды" в отношениях между странами.

Издание также сообщает, что встреча пройдет в Нью-Йорке через несколько недель, однако представители КНДР пока не получили визы на въезд в США.

"[Представители] Северной Кореи выразили заинтересованность во встрече, однако пока еще ничего не утверждено", - сказал источник, знакомый с ходом подготовки переговоров.