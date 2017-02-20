Конгрессмен США: вина за нынешние "утечки" данных лежит на администрации Обамы

Ответственность за нынешнюю волну "утечек" секретной информации в Вашингтоне, призванную нанести ущерб новому президенту США республиканцу Дональду Трампу и его окружению, несут лица, представлявшие верхушку предыдущего американского правительства. Такое обвинение в адрес прежней вашингтонской администрации во главе с демократом Бараком Обамой озвучил в воскресенье председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес.

Он подтвердил, что добивается проведения расследования обстоятельств этих "утечек" спецслужбами США. Такой работой должно заниматься, в первую очередь, Федеральное бюро расследований (ФБР) США , убежден влиятельный законодатель. По его словам, "ФБР и другим (компетентным органам США) необходимо расследовать это (дело)". Нуньес (республиканец, от штата Калифорния) уточнил, что настаивает прежде всего на выяснении того, кто предал гласности сведения о содержании декабрьской телефонной беседы теперь уже бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком.

Как подчеркнул конгрессмен, доступ к такого рода информации, полученной в результате перехвата американскими спецслужбами телефонных разговоров российского посла, имеет "очень, очень небольшое число" должностных лиц США. "И это должны быть высшие уровни администрации Обамы ", - заявил Нуньес в эфире телекомпании CBS. С его точки зрения, "люди последней администрации, "зарывшиеся" (в бюрократические структуры в Вашингтоне), явно "сливают" прессе" подобного рода данные. "Это противозаконно, были нарушены важные законы", - отметил глава спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса.

По его словам, содержание беседы Кисляка с Флинном решил раскрыть кто-то из отставных либо действующих американских должностных лиц. Нуньес предположил, что виновник или виновники случившегося работают в министерстве юстиции , в подчинении которого находится ФБР, занимающееся, в том числе, контрразведкой, или в каких-то других ведомствах "силового" блока администрации США.

"Почему это произошло? В чем заключалась цель обнародования имени американского гражданина? В данном случае на тот момент он (то есть Флинн) был частным лицом", - сказал законодатель.

Кроме того, он напомнил, что в американскую печать просочились и сведения о содержании телефонных разговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. "Невозможно управлять правительством, если даже президент США или его помощник по национальной безопасности не могут вести в приватном порядке беседы с иностранными лидерами", - добавил Нуньес.