Сторонники блокады Донбасса установили палатку у администрации Порошенко

Митингующие в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР установили палатку возле здания администрации президента Украины, на пересечении Банковой и Институтской улиц, сообщил в воскресенье телеканал "112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента.

Украинские власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса законны, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокировки правоохранители возбудили уголовные дела. Однако попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

"Уже установили одну палатку возле кордона нацгвардейцев. Люди обещают, что сейчас привезут еще одну палатку, которая будет гораздо больше. Люди планируют тут оставаться и продолжать настаивать на своих требованиях", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, в митинге принимают участие около 200 человек, акция проходит спокойно.