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Полиция Украины начала расследование столкновений в Киеве
Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту нанесения травмы стражу порядка при исполнении служебных обязанностей в ходе столкновений протестующих с полицией в Киеве.
Ранее сообщалось, что девушке-полицейской во время потасовки в центре украинской столицы переломали пальцы на руке.
На сайте Национальной полиции указано, что уголовное производство открыто по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что еще один сотрудник полиции получил серьезную травму. Полицейский был доставлен в больницу с "серьезной" закрытой черепно-мозговой травмой.
Вчера в Киеве около тысячи человек собрались почтить события на Майдане. После того, как полиция не разрешила им установить палатки, между митингующими и полицией началась драка.
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