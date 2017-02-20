Полиция Украины начала расследование столкновений в Киеве

Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту нанесения травмы стражу порядка при исполнении служебных обязанностей в ходе столкновений протестующих с полицией в Киеве.

Ранее сообщалось, что девушке-полицейской во время потасовки в центре украинской столицы переломали пальцы на руке.

На сайте Национальной полиции указано, что уголовное производство открыто по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что еще один сотрудник полиции получил серьезную травму. Полицейский был доставлен в больницу с "серьезной" закрытой черепно-мозговой травмой.

Вчера в Киеве около тысячи человек собрались почтить события на Майдане. После того, как полиция не разрешила им установить палатки, между митингующими и полицией началась драка.