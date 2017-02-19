Видео: Меланья Трамп ответила на критику и заявила, что останется "верна себе"

Первая леди США Меланья Трамп ответила на критику в адрес семьи Трампов и заявила, что всегда останется "верна себе" и американскому народу. С такой речью она выступила 19 февраля во Флориде перед выступлением своего мужа - 45-го американского президента Дональдом Трампом.

Уровень критики в адрес Меланьи растет из-за ее редких появлений на публике и нежелания переехать в Белый дом сразу после инаугурации ее мужа.

"Я всегда буду верна себе и вам, несмотря на то, что оппозиция говорит обо мне. Я буду действовать в ваших интересах. Стремиться к созданию и поддержке инициатив, которые будут помогать женщинами и детям со всего мира", - заявила Трамп.