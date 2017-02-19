Фото: Появление странных морских существ вызвало панику на Филиппинах

На Филиппинах местные жители выловили три странных рыбы. Длинные морские существа появились у берегов города Кагаян-де-Оро. В начале февраля быдло выловлено две такие рыбины.

Затем произошло крупное землетрясение.

Третья выловленная рыба было поймана местным рыбаком.

Фото: соцсети

Жители предсказывают, что появление существ связано с грядущими землетрясениями, поскольку рыбы обитают на глубине от 200 до 1000 метров и, как предполагается, могут чувствовать смещение тектонических