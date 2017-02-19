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Фото: Появление странных морских существ вызвало панику на Филиппинах
Фото: соцсети
На Филиппинах местные жители выловили три странных рыбы. Длинные морские существа появились у берегов города Кагаян-де-Оро. В начале февраля быдло выловлено две такие рыбины.
Затем произошло крупное землетрясение.
Третья выловленная рыба было поймана местным рыбаком.
Фото: соцсети
Жители предсказывают, что появление существ связано с грядущими землетрясениями, поскольку рыбы обитают на глубине от 200 до 1000 метров и, как предполагается, могут чувствовать смещение тектонических
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