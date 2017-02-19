В Белом доме посоветовали всерьез принимать слова Трампа о СМИ

Глава аппарата Белого дома Ринс Прибас посоветовал американцам серьезно относиться к заявлению президента США Дональда Трампа о том, что СМИ являются врагом народа.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "СМИ, распространяющие фальшивые новости (New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN), – это не мои враги, это враги американского народа".

"Я считаю, что вам следует серьезно относиться к этому", — заявил Прибас в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос ведущего о том, стоит ли воспринимать всерьез этот твит Трампа.

При этом Прибас говорил о двух конкретных статьях — газет New York Times и Wall Street Journal, которые он назвал крайне неточными и преувеличенными.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Президент категорически опроверг эту информацию, заявив, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон , проигравшей ему выборы президента.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , сообщения про связи команды Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. Он посоветовал не читать утренних газет, "давайте не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила, что ряд сотрудников американских спецслужб скрыли от Трампа конфиденциальные разведывательные данные из-за опасений, что они могут быть скомпрометированы и могут просочиться в прессу.