Глава МИД Франции осудил кибератаки против Макрона

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро осудил кибератаки, которые, по мнению чиновника, были направлены против кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона , сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс.

В начале этой недели предвыборный штаб движения "Вперед" (En Marche!), лидером которого является Макрон, заявил о кибератаках, которые якобы осуществлялись с территории России, на сайт кампании и его базы данных. Представитель МИД РФ Мария Захарова в среду предположила, что Макрону "не дают покоя лавры экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон ".

"Макрон был целью кибератак. Эта форма вмешательства в демократическую жизнь Франции неприемлема и я осуждаю это", — цитирует агентство слова главы французского МИД.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.