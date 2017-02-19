Глава МИД Франции предостерег США от попыток разделить Европу

Об этом он сказал в интервью Journal du Dimanche.

"Уверен, что любые попытки разделить Европу и взять контроль над ней не сработают. Соединенные Штаты не могут дать тех выгод, которые Евросоюз предлагает своим членам", - сказал Эйро.

По его словам, даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласна с мнением, что для США выгоднее иметь в качестве партнера сильную Европу. Эйро также вновь подчеркнул, что Франция не допустит никакого иностранного вмешательства в президентские выборы, будь то США или Россия.

"Франция не допустит [вмешательства], Франция не допустит того, чтобы ей диктовали ее выбор", - заключил Эйро.

Ранее глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы.