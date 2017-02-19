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Глава МИД Франции предостерег США от попыток разделить Европу
Об этом он сказал в интервью Journal du Dimanche.
"Уверен, что любые попытки разделить Европу и взять контроль над ней не сработают. Соединенные Штаты не могут дать тех выгод, которые Евросоюз предлагает своим членам", - сказал Эйро.
По его словам, даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласна с мнением, что для США выгоднее иметь в качестве партнера сильную Европу. Эйро также вновь подчеркнул, что Франция не допустит никакого иностранного вмешательства в президентские выборы, будь то США или Россия.
Глава МИД Франции уверен, что Россия симпатизирует "правым" кандидатам - Франсуа Фийону и Марин Ле Пен - и совершает кибератаки против центриста Эммануэля Макрона.
"Франция не допустит [вмешательства], Франция не допустит того, чтобы ей диктовали ее выбор", - заключил Эйро.
Ранее глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы.
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