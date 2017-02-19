Трамп заявил о праве президента не пускать в страну людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент имеет права не пускать людей в страну, если считает, что это противоречит интересам государства.

Об этом он сказал, выступая во Флориде.

«Президент имеет право не пустить людей, если он чувствует, что это не на благо страны», — отметил Трамп.

Этими словами он прокомментировал свой исполнительный приказ, запрещающий въезд в США для беженцев и граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Трансляцию речи президента США транслировал CBS News.

В своей речи Трамп также выразил надежду на то, что СМИ, распространяющие неверную информацию, понесут за это ответственность.