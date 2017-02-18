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Порошенко отвел Украине место среди первых приоритетов США
Украинский президент Петр Порошенко утверждает, что его страна входит в число первых приоритетов для США. Он заявил, что получил «мощный сигнал» такого отношения США к Украине на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом. Как сказал Порошенко, его «приятно впечатлила» информированность Пенса о ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава украинского государства пригласил Пенса на Украину.
Также в субботу Порошенко встретился в Мюнхене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и проинформировал его о ситуации с безопасностью в Донбассе. В украинской газете выступление Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене назвали провальным, отметив, что внимание мира к ситуации в Донбассе падает. Украинского президента поставили выступать в пятницу, а не в субботу, когда происходят обращения ключевых спикеров.
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