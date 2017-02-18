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Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в России
Руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР прокомментировали указ президента России Владимира Путина, которым глава государства постановил временно признать в РФ документы, выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Решение Путина говорит о том, что борьба жителей Донбасса не напрасна», — сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал указ российского президента судьбоносным. «Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — заявил он.
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