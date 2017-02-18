Порошенко: признание РФ документов жителей Донбасса – нарушение международного права

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что считает решение президента РФ Владимира Путина о временном признании документов жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей «нарушением международного права», сообщает ТАСС.

Порошенко также сообщил, что проинформировал вице-президента США Майкла Пенса об этом решении России.

«Для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права», — сказал он по итогам переговоров с американским вице-президентом.

Ранее сегодня Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В тексте указа, в частности, отмечается, что эти меры действуют «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Согласно данному документу, в России признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, также смогут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность и выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.