СМИ опубликовали шокирующие снимки отравленного Ким Чен Нама

В Малайзии, а затем и в британских СМИ появились шокирующие фотографии Ким Чен Нама уже после того, как он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура. На снимке видно, как он буквально за минуту до смерти мучается в кресле.

Shocking photo shows North Korean dictator's half brother moments after he was poisoned by a female assassin https://t.co/XJJY56dYoC pic.twitter.com/H6OMnooZkg — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 февраля 2017 г.

Шокирующие фотографии появились в субботу в малайзийском издании New Straits Times, а затем в британских СМИ . На них запечатлен сводный брат северокорейского диктатора Ким Чен Ын а Ким Чен Нам, после того, как он был отравлен. На картинке видно, как тело несчастного изогнулась в предсмертных конвульсиях в кресле.

По предварительным данным Ким Чен Нам был убит каким-то ядом в аэропорту Куала-Лумпура. Малайзийские правоохранители уже задержали двух женщин и друга одной из них, которые могут быть причастны к преступлению. Позже был задержан и четвертый подозреваемый. Однако на экспертизу, которая должна точно установить причину смерти бизнесмена, потребуется несколько дней.

Напомним, что Ким Чен Нам успел рассказать санитарам, что чувствует головокружение и боль в глазах.

Разведывательное агентство Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын убил своего сводного брата из 'паранойи', что тот может создать правительство в изгнании и захватить власть.