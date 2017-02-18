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Немецкий агент отказался от сотрудничества с Прилепиным после его отъезда в ДНР
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Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency отказалось от работы с российским писателем Захаром Прилепиным, авторские интересы которого оно представляет на международном рынке. Причиной такого решения агентство называет участие Прилепина в конфликте в Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант».
«Прилепин в Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие», - заявил руководитель агентства.
Также в агентстве отметили, что перед издательствами, которые публикуют переводы книг Прилепина, все обязательства будут выполнены.
Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин занял пост заместителя командира батальона спецназа в самопровозглашенной Донецкой Народной республике. После этого Служба безопасности Украины возбудило дело против российского писателя Захара Прилепина.
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