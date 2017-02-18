Немецкий агент отказался от сотрудничества с Прилепиным после его отъезда в ДНР

Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency отказалось от работы с российским писателем Захаром Прилепиным, авторские интересы которого оно представляет на международном рынке. Причиной такого решения агентство называет участие Прилепина в конфликте в Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант».

«Прилепин в Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие», - заявил руководитель агентства.

Также в агентстве отметили, что перед издательствами, которые публикуют переводы книг Прилепина, все обязательства будут выполнены.