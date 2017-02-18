Меркель обвинила Москву в поддержке ополченцев Донбасса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обеспокоена тем, что Россия поддерживает ополченцев Донбасса.

«В конфликте на востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов. Это огорчает и беспокоит меня», - сказала она Такое заявление канцлер сделала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости

Она также отметила, что минские соглашения должны оставаться основой для прекращения гражданской войны на Донбассе.

«Минск» остается основой нашего сотрудничества, и мы должны сделать все, чтобы добиться устойчивого прекращения огня», - отметила она.

Меркель также сказала, что Москва и Запад имеют общие интересы, среди них - борьба с международным терроризмом. Это заявление уже отметили российские политики.

«Меркель обычно не говорит о совместной борьбе с Россией пр. терроризма. Сейчас сказала: у нас общий интерес. Явное влияние позиции Трампа», — написал в Twitter сенатор Алексей Пушков