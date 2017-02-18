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Меркель: миру не удалось наладить отношения с РФ после холодной войны
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что отношения с Россией у международного сообщества после окончания холодной войны так и не стали стабильными. Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, она констатировала, что «четкого международного порядка» по-прежнему нет, как и налаженных отношений с Россией, сообщает ТАСС.
Глава немецкого правительства заявила, что будет стремиться к налаживанию отношений с Россией. «Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС», -- сказала она.
По мнению Меркель, от акта Россия-НАТО отказываться нельзя, «даже учитывая сложное время». Напомним, что акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности России и НАТО был подписан в 1997 году. Был также создан Совместный постоянный совет Россия-НАТО, а затем Совет Россия-НАТО (СРН). Запад и Россию могут также объединить общие усилия и интересы в борьбе с терроризмом, считает канцлер Германии. «Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща», -- заявила она.
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