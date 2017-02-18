Бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» не пустили в США из-за штампа Ирана в паспорте

Об этом сообщил в своём Twitter британский комментатор Ричард Киз.

Well done @realDonaldTrump. Man U ambassador Dwight Yorke denied transit access to Miami cause he has Iranian stamp in passport. #crazy — Richard Keys (@richardajkeys) 17 февраля 2017 г.

Согласно указу, подписанному президентом США Дональдом Трампом 27 января, в США был временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Суд оспорил это решение. В указе Трампа не говорилось о запрете на въезд в США иностранцам, которые имеют в своём паспорте штамп Ирана, но решение о въезде в страну остаётся на усмотрении пограничного офицера.