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Бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» не пустили в США из-за штампа Ирана в паспорте
Фото: Википедия
Об этом сообщил в своём Twitter британский комментатор Ричард Киз.
«Отлично, Дональд Трамп. Амбассадору «Манчестер Юнайтед» Дуайту Йорку было отказано в транзите через Майами из-за штампа Ирана в паспорте», — написал Киз.
Well done @realDonaldTrump. Man U ambassador Dwight Yorke denied transit access to Miami cause he has Iranian stamp in passport. #crazy— Richard Keys (@richardajkeys) 17 февраля 2017 г.
Согласно указу, подписанному президентом США Дональдом Трампом 27 января, в США был временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Суд оспорил это решение. В указе Трампа не говорилось о запрете на въезд в США иностранцам, которые имеют в своём паспорте штамп Ирана, но решение о въезде в страну остаётся на усмотрении пограничного офицера.
Дуайт Йорк — футболист сборной Тринидад и Тобаго, известный по своим выступлениям в английских клубах «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». В составе МЮ провёл 188 матчей и забил 64 гола.
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