Fox: бюрократы Обамы и пристрастные СМИ хотят опорочить и уничтожить Трампа

Утечки недостоверной информации и нападки ведущих американских СМИ на президента США Дональда Трампа - это месть за его обещание, данное еще во время предвыборной кампании, "осушить бюрократическое болото" в Вашингтоне. В этом "болоте" водятся "существа", которые стремятся опорочить и уничтожить Трампа. Такое мнение высказал в пятницу, 17 февраля, телеканал Fox News.

Кто хочет навредить президенту

"На каждое действие следует реакция. И закон непредвиденных последствий сейчас бьет по Трампу. Болото населено разными существами, некоторые из которых хотят уничтожить президента", - считает ведущий Fox News Билл О'Рейли.

"Сейчас национальные СМИ унижают Трампа, как мы уже обращали внимание и доказывали фактами. Также некоторые сотрудники федерального правительства хотят навредить президенту. Именно поэтому идет столько утечек из разведывательных ведомств и других федеральных бюрократических структур", - пояснил он.

О диалоге с россиянами Ведущий констатировал, что в сложившемся политическом климате американские СМИ "с удовольствием поглощают информацию из анонимных источников и обращают ее против" главы государства, о чем свидетельствует отставка в минувший понедельник его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна . "Общественность и пресса не знают, о чем говорил генерал-лейтенант Флинн российскому послу... И мы не знаем, правда ли то, что сотрудники предвыборного штаба Трампа (до выборов в прошлом году) предметно контактировали с российскими властями", - добавил О'Рейли.

Он назвал "чушью" утверждения известного американского проповедника Альфреда Шарптона , который в радиоэфире 15 февраля заявил, что любой диалог и переговоры с Россией якобы "противозаконны и непростительны". "Закон не запрещает никому говорить с любым россиянином. Генералу Флинну во время телефонного звонка российского посла не нужно было обладать какими-то особыми полномочиями, он действовал как частное лицо. Чтобы совершить преступление, ему требовалось попытаться подорвать политику администрации Барака Обамы в отношении России", - пояснил ведущий, посоветовав не торопиться с выводами и дождаться развязки этого дела.

"После восьми лет президентства Обамы в федеральном правительстве продолжают работать много людей, которым нравится прежний президент и которые презирают Трампа. Избавиться от всех них и прекратить утечки будет почти невозможно. Также невозможно, как и добиться честности от настроенной против Трампа прессы", - предупредил О'Рейли.

"Козел отпущения"?

В понедельник, 13 февраля, Трамп принял отставку Флинна и поручил временно исполнять его обязанности Джозефу Киту Келлогу. Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней американские СМИ по существу затравили отставного генерал-лейтенанта на том основании, будто он неполно информировал президента и вице-президента США о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне.

В таких контактах нет ничего необычного, но Флинна обвиняли в том, что он обсуждал тему антироссийских санкций, введенных прежней вашингтонской администрацией Барака Обамы, и при этом поначалу не делал никаких публичных комментариев на этот счет. Сам Флинн в итоге стал говорить, что просто не помнит всех тем, которые могли затрагиваться. А старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во вторник заявила, что Флинн ушел, так как понял, что "становится козлом отпущения".