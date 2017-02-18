Две вооруженные группировки в Харькове устроили перестрелку

В Харькове произошла перестрелка между двумя конфликтующими группами, ранен один человек. Об этом сообщается в Facebook «Громадське Харків»

Инцидент произошел в районе Алексеевка. Ветераны батальона «Донбасс» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса». Причина стрельбы — конфликт по поводу блокады в районе противостояния на востоке Украины.

После случившегося ветераны батальона «Донбасс» спрятались в расположенном неподалеку детском саду. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

С конца января ветераны антитеррористической операции (по терминологии Киева, боевые действия на юго-востоке страны) и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона. Сначала они перекрыли железнодорожные пути, а затем и автотрассу.

17 февраля на Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике. «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.