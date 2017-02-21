Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Белый дом анонсировал "сделку" Трампа с Россией
Президент США Дональд Трамп планирует заключить «сделку» с Россией в области борьбы с терроризмом и по экономическим вопросам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Его слова приводит РИА Новости.
«Он (Трамп — Рамблер/новости) ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать», — заявил Спайсер.
Спайсер добавил, что Вашингтон будет искать общие интересы с Москвой как в вопросах борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), так и в экономике.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что пока речь о широком военном сотрудничестве с Москвой не идет.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет нормализовать отношения с Россией. В частности, политик говорил, что рассмотрит вопрос отмены антироссийских санкций в обмен на новую сделку по ядерному оружию.
Оставить комментарий