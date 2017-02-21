Белый дом анонсировал «сделку» Трампа с Россией

«Он (Трамп — Рамблер/новости) ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать», — заявил Спайсер.

Спайсер добавил, что Вашингтон будет искать общие интересы с Москвой как в вопросах борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), так и в экономике.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что пока речь о широком военном сотрудничестве с Москвой не идет.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет нормализовать отношения с Россией. В частности, политик говорил, что рассмотрит вопрос отмены антироссийских санкций в обмен на новую сделку по ядерному оружию.