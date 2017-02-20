В США более чем за $240 тыс. продан c аукциона личный телефон Гитлера

Телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру (1889-1945), продан в воскресенье более чем за $240 тыс.в американском городе Чесапик-Сити (штат Мэриленд) на торгах, организованных аукционным домом Alexander Historical Auctions. Об этом заявил ТАСС его официальный представитель Андреас Корнфилд.

"Телефон продали за $243 тыс.", - сказал он, пояснив, что в эту сумму входит и плата аукционному дому. Оценочная стоимость лота составляла $200-300 тыс. Имя покупателя аппарата Корнфилд не назвал.

Телефон выставили на торги потомки британского политика и военного Ральфа Рейнера , умершего в 1977 году. Он, согласно материалам, представленным аукционным домом, участвовал во Второй мировой войне. После капитуляции фашистского гарнизона в Берлине Рейнер по приказу своего начальника прибыл туда, чтобы установить контакт с советскими войсками. Советские офицеры провели для него ознакомительный тур, в том числе по рейхсканцелярии и подземному бункеру, где незадолго до смерти укрывался Гитлер.

По информации Alexander Historical Auctions, советские военные предложили Рейнеру в подарок черный телефон жены фюрера Евы Браун , но британец отказался, сославшись на то, что его любимый цвет - красный. В итоге он получил телефон Гитлера темно-красного цвета. В аукционном доме указали, что располагают документами и фотографиями, полностью подтверждающими эту историю и приведенные данные.

Принадлежавший Гитлеру аппарат из черного бакелита с дисковым набором номера и трубкой на плетеном шнуре выкрашен красной краской. На корпусе выгравированы орел и свастика - символы Национал-социалистической немецкой рабочей партии и третьего рейха, а также имя Гитлера. По данным экспертов аукционного дома, обозначения на основании телефона свидетельствуют о том, что он был изготовлен в апреле 1940 года на фабрике германского концерна Siemens в Берлине.

В сопроводительных материалах, представленных аукционным домом, отмечается, что именно по этому телефону Гитлер отдавал некоторые из своих преступных приказов. Как подчеркивают представители Alexander Historical Auctions, телефон таким образом является "инструментом, который величайший злодей в истории использовал для убийства несчетного множества невинных людей, разорения сотен тысяч квадратных миль территории и, в конечном счете, уничтожения собственной страны и своего народа".