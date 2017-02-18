Пуск корабля с грузом для МКС отменен за 30 секунд до старта

В США запуск ракеты-носителя Falcon 9 отменили за полминуты до старта. Ракета должна была отправить груз для Международной космической станции, однако специалисты заметили технические проблем в работе двигателя второй ступени.

«Это может быть связано с выявленной проблемой с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты», - заявили в НАСА . Сейчас инженеры разбираются в проблеме, передает РИА Новости

Запуск должен был состояться на мысе Канаверал, сегодня в шесть вечера по Москве. Теперь он перенесен на сутки.