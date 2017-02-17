Порошенко: Путин хочет разукрасить Украину в русские цвета

Президент Украины Петр Порошенко в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о якобы имеющей место "ненависти" президента России Владимира Путина в адрес Киева, передает "112 Украина".

"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина – часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета", - сказал глава государства.

По его словам, "аппетиты" Москвы не ограничены только Украиной.

Ранее в администрации Порошенко прокомментировали слова Владимира Путина о Донбассе, заявив, что российского лидера раздражает улучшение экономической ситуации на Украине.