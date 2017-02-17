Псаки дала мастер-класс новому пресс-секретарю Белого дома

«Не копируйте модель поведения Дональда Трампа на пресс-конференциях. Он может кричать на репортеров, обвинять людей в глупости и лжи, но это не значит, что вы должны повторять за ним эту модель поведения. Развивайте свой собственный стиль», - заявила Псаки.

Кроме того, бывший представитель Белого дома отметила, что «вряд ли пресс-секретарь Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй накачали своего босса Red Bull в четверг утром и посоветовали ему вести себя неуравновешенно в ходе пресс-конференции». Псаки заявила, что СМИ «поймают вас, если вы не располагаете нужной информацией», так что «лучше признаться в этом».