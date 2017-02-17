Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Псаки дала мастер-класс новому пресс-секретарю Белого дома
Экс-представитель Госдепа Джен Псаки посоветовала пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента США Келлиэнну Конуэй «не копировать модель поведения Дональда Трампа». Об этом сообщает телеканал CNN.
«Не копируйте модель поведения Дональда Трампа на пресс-конференциях. Он может кричать на репортеров, обвинять людей в глупости и лжи, но это не значит, что вы должны повторять за ним эту модель поведения. Развивайте свой собственный стиль», - заявила Псаки.
Кроме того, бывший представитель Белого дома отметила, что «вряд ли пресс-секретарь Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй накачали своего босса Red Bull в четверг утром и посоветовали ему вести себя неуравновешенно в ходе пресс-конференции». Псаки заявила, что СМИ «поймают вас, если вы не располагаете нужной информацией», так что «лучше признаться в этом».
16 февраля президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, большую часть которой посвятил «фейковым новостям». Все обвинения в адрес своей администрации в связях с российскими спецслужбами глава государства назвал «фальшивкой», «ерундой», «уловкой» и «мошенничеством». Нападки на себя со стороны СМИ Трамп объяснил попытками отвести внимание от многочисленных ошибок, которые допустила Хиллари Клинтон в ходе своей предвыборной кампании.
Оставить комментарий
Последние новости
-
RT на русском
-
Lenta.ru
-
ФБА "Экономика сегодня"