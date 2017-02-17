Ляшко: Радикальная партия Украины создала стратегию "освобождения" Донбасса

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в своем фейсбуке, что организация разработала стратегию по возвращению Киеву неподконтрольных ему территорий Донбасса.

"Сегодня фракция "Радикальной партии" провела заседание, на котором мы разработали четкую стратегию освобождения, деоккупации и десепаратизации оккупированных территорий в Донбассе и их дальнейшей интеграции в экономико-правовое поле соборной Украины… Сразу отмечу, что она будет включать, в частности, немедленное рассмотрение парламентом проекта закона об оккупированных территориях", — написал он.

Он также отметил, что данная стратегия будет представлена общественности в ближайшее время.

Ранее Олег Ляшко заявил, что ему аннулировали полученную перед Новым годом визу в США.