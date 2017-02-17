Участники блокады Донбасса в случае штурма пригрозили ответить кровью за кровь

Блокпост в Бахмуте Донецкой области (подконтрольная Киеву территория), организованный участниками блокады железнодорожных путей, окружен спецназом министерства внутренних дел Украины. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на странице штаба активистов в Facebook.

«Редут "Запорожье" в Бахмуте окружен спецподразделениями полиции , в частности, спецназом главка МВД Донецкой области и бывшим "Беркутом"», — говорится в сообщении. Также отмечается, что силовики готовятся к штурму.

Участники блокады заявили, что уже заняли боевые позиции и готовы к отражению нападения. При этом активисты предупредили должностных лиц силового ведомства, что если во время штурма «прольется кровь» участников блокады, они «лично ответят перед теми, кто останется в живых».

С 17 февраля на Украине в течение месяца действует чрезвычайный режим в энергетике. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.

Днем ранее стало известно, что участники блокады Донбасса начали перекрывать автомобильные дороги. Активисты написали в соцсетях, что их первый блокпост появился на трассе Лисичанск — Первомайск у поселка Золотое в Луганской области.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко сказал, что лишившиеся из-за блокады железных дорог работы шахтеры вступят в ряды ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава ДНР Александр Захарченко в свою очередь отметил, что из-за прекращения поставок угля Киев «через пару недель может забыть об отоплении и энергетике».

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловые железнодорожные пути в регионе.