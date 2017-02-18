Мексиканцы встали "живой стеной" на границе США из-за планов Трампа

Тысячи мексиканцев образовали в пятницу "живую стену" на границе с США в приграничном городе Сьюдад-Хуарес в знак протеста против планов президента Дональда Трампа построить пограничную стену.

В акции приняли участие известные политики, в частности, основатель Партии демократической революции и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас. Как отмечает Excelsior, к акции присоединился губернатор пограничного штата Чиуауа Хавьер Корраль, мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из находящегося по ту сторону реки Рио-Браво американского Эль-Пасо Оскар Лизер.

В руках у участников акции были розы, они размахивали ими жителям соседней страны в знак приветствия. "Мы противопоставим (стене) дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств", — заявил губернатор Чиуауа Корраль.

Отношения давних партнеров США и Мексики стали напряженными после прихода к власти Трампа, известного антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. После вступления в должность он распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.