Трамп отменил введенный Обамой запрет на слив отходов в реки при добыче ископаемых

Президент США Дональд Трамп в четверг поставил свою подпись под совместной резолюцией обеих палат Конгресса США об отмене правила, запрещавшего добывающим компаниям сливать свои отходы в реки и каналы, рядом с которыми расположены шахты.

"Я продолжаю выполнять данное американскому народу обещание, отменяя бесполезное регулирование, которое лишь тормозит экономику, мешает компаниям и приводит к тому, что рабочие места уходят в другие страны", - сказал глава государства во время церемонии подписания.

Речь идет о запрете, введенном в декабре 2016 года экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой . Предыдущая администрация полагала, что добывающие компании не должны вредить экологии того района, где ведется разработка полезных ископаемых. В связи с этим, согласно правилу, вокруг водоемов вводилась защитная зона в 30 метров. Более того, компании должны были восстановить уже загрязненные реки.

Однако, по мнению контролирующих Конгресс республиканцев, такое регулирование могло привести к потере рабочих мест, кроме того, оно не соответствовало многим местным законам. В результате на Капитолийском холме была представлена совместная резолюция, согласно тексту которой введенное Обамой правило "не должно иметь силы и применяться". По словам самого Трампа, применение запрета могло обойтись добывающим компаниям в $50 млн в год.