ООН: на востоке Украины в качестве пыток используется сексуальное насилие

Это утверждается в опубликованном 16 февраля 37-страничном докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года. Он касается всей территории Украины, а также российского Крыма. Но восточным регионам страны уделяется особое внимание.

Согласно документу, обе стороны конфликта совершали в отношении населения акты сексуального насилия. Большинство задокументированных случаев происходило при лишении людей свободы правительственными силами или вооруженными группами, передает РИА Новости.

Авторы доклада утверждают, что жестокое обращение использовалось как вид пыток с целью наказания, унижения или способа добиться признания в преступлениях. Для усиления давления применялись угрозы в отношении родственников и детей жертв.

Риск сексуального насилия в отношении гражданского населения, особенно женщин, усиливают и многочисленные блокпосты и присутствие украинских военнослужащих и вооруженных групп в населенных районах. Указывается, что на этих территориях нет психологической помощи и поддержки, необходимой жертвам. Особенно в районах Донецка и Луганска.

Есть в документе и показания людей, которых заставляли давать ложные свидетельства. На контролируемой вооруженными группами территории, как утверждается в докладе, насилие использовалось для того, чтобы вынудить человека уступить право на свою собственность.

Украинской системе правосудия не хватает законов, функциональных возможностей и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии, отмечают эксперты мониторинговой миссии. Это влечет безнаказанность преступников.