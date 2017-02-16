Трамп: Я ничего «не делал для России», но хочу с ней поладить

Американский президент Дональд Трамп выразил желание «поладить с Россией», хотя отметил, что ничего для нее не сделал. Слова главы США передает ТАСС

«Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить с Россией, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь – прим. Рамблер/новости) Рекс Тиллерсон , который будет вскоре встречаться с ними», - заявил Трамп.

Свое заявление Трамп сделал на пресс-конференции. Политик отметил, что « Хиллари Клинтон отдала России 20% урана» из США. Кроме того, Трамп напомнил о попытке бывшего главы госдепа наладить отношения с Москвой.

«Помните эту глупую пластмассовую кнопку, из-за которой мы все выглядели, как кучка придурков?», - заявил Трамп.

По словам президента США, все сообщения о России, публикующиеся в американских СМИ, это «фейковые новости». Журналистские материалы о якобы имеющихся связях администрации Трампа с российскими спецслужбами политик назвал уловкой СМИ. «Подлинной новостью» политик назвал тот факт, что в органах исполнительной власти до сих пор находятся люди из прошлой администрации Белого дома бывшего президента США Барака Обамы

По данным газеты The New York Times, представители команды Трампа неоднократно контактировали с российскими сотрудниками разведслужб еще до выборов в США. 15 февраля Дональд Трамп заявил, что скандал, поднятый американскими СМИ о якобы существующих между его администрацией и российскими спецслужбами связях, призван скрыть многочисленные ошибки, которые допустила Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.