Блокаду Донбасса на Украине могут подавить силой. Президент Украины Петр Порошенко поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность на объектах критической инфраструктуры.

Возможность применения подобных мер активно обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Встреча была посвящена энергетическому кризису, возникшему из-за блокады Донбасса.

В решении говорится, что силовые ведомства могут принимать "исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка" около ДНР и ЛНР.

Напомним, 15 февраля власти Украины приняли решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере из-за продолжающейся "товарной блокады", которая привела к нехватке угля.