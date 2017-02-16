Трамп заявил, что Обама оставил после себя "бардак" по всем фронтам

Президент Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.

"Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!" — сказал Трамп на встрече с журналистами, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал CNN.

"И дома, и за рубежом это просто бардак: рабочие места утекают из страны низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом", — сказал президент США.