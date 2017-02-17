ВСУ вступили в бой с батальоном «Аскер» у границы с Крымом

В Херсонской области украинские военные вступили в бой с радикалами из объединения «Аскер». Экстремисты пытались ограбить водителя гражданского автомобиля на приграничной с Крымом дороге, что и спровоцировало конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

«Сегодня между экстремистами и правоохранителями на границе в Херсонской области произошли новые столкновения. Мы сожалеем, что украинские силовики не в состоянии навести порядок и пресечь деятельность боевиков в приграничном регионе», — заявил Смирнов.

Как отметил Смирнов, в боях с украинскими военнослужащими принимали участие также участники добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Само объединение «Аскер» было создано из участников блокады Крыма.