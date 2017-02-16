МВД Украины призвало заблокировать в стране "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

"2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - сказал он на брифинге в Киеве.