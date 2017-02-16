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МВД Украины призвало заблокировать в стране "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".
"2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - сказал он на брифинге в Киеве.
Шкиряк при этом выразил надежду, что "Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять через преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователями именно этих двух социальных сетей".
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