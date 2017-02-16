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В правительстве Украины назвали дату окончания режима ЧП в энергетике

Власти Украины рассказали, когда закончится режим ЧП в энергетике
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Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины продлится до 17 марта.
Об этом говорится в распоряжении правительства.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал, что будет входить в режим ЧП, который вводится в стране в связи с остановкой поставок антрацитового угля с территории Донбасса.
Президент Украины Пётр Порошенко в свою очередь назвал города, которые могут остаться без отопления из-за блокады поставок угля из Донбасса.
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