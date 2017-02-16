Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В правительстве Украины назвали дату окончания режима ЧП в энергетике
Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины продлится до 17 марта.
Об этом говорится в распоряжении правительства.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал, что будет входить в режим ЧП, который вводится в стране в связи с остановкой поставок антрацитового угля с территории Донбасса.
Президент Украины Пётр Порошенко в свою очередь назвал города, которые могут остаться без отопления из-за блокады поставок угля из Донбасса.
Оставить комментарий